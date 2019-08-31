تركيا تنفذ قصف على حلب لدعم الجماعات الموالية لها

نفذت القوات التركية قصفا صاروخيا، اليوم، على مواقع انتشار القوات الكردية في محاور عدة بريف حلب الشمالي.



أتي ذلك وسط مساعي تركية لتنفيذ المنطفة الآمنة شمالي سوريا بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق أطماعها في سوريا.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أنه وثق مقتل 9 مقاتلين من فيصل السلطان مراد المعارض والموالي لتركيا أمس أثناء صد محاولة تقدم للقوات الكردية ومقاتلين ينتشرون في المنطقة على محور الدغلباش غرب مدينة الباب بالقطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب.



وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات خلفت أيضًا إصابة الكثير منهم بجراح ويأتي القضف التركي اليوم لدعم الجماعات الموالية له.