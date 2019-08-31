أول تعليق لرانيا علواني بعد خناقة "تويتر"

علقت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على المشاجرة التويترية التي نشبت بينها اليوم وبين بعض مشجعي النادي الأهلي، قائلة: "أنا كل اللي كتبته يا جماعة حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات إلا الكورة؟؟؟، هما دول اللي يستاهلوا بجد!".



وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية mbc مصر، وجدت كم كبير من الشتائم بعد هذه التغريدة، وبدأت أرد على الناس وأطلب منهم الكلام بأدب، وأن يعبروا عن آرائهم بأدب، فبدأوا يردوا: "أنتي بتكلمينا وحش، فقلت لنفسي أنا أيه اللي عملته في نفسي ما كنت سكت وخلاص".



وأضافت رانيا علواني: "الصدق الزيادة بيودي في داهيه، يعني كنت أكذب وأقول الكرة المصرية حلوة؟!"، مشيرة إلى أن الكرة المصرية هذا العام سيئة للغاية.



وتابعت: "أنا لا أعرف مدرب الأهلي الجديد، أنا لاعبة سباحة وأفهم في الإدارة، ودرست إدارة رياضية، ودرست إدارة مستشفيات، لأني دكتورة، لكن أنا في مجلس إدارة الخطيب هل سآخذ أنا قرار اختيار المدرب، أم الكابتن الخطيب يأخذ القرار؟".

