مهرجان كشفي للطلائع والجوالة على شاطئ البحر بالعريش

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، المهرجان الكشفى للطلائع والجوالة.



أقيم المهرجان على شاطئ البحر فى مدينة العريش تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة.



وأعلن كليب راشد وكيل مديرية الشباب والرياضة أن المهرجان فى اطار الخطة المستحدثة للمشروعات فى إدارة الطلائع، وشارك فيه 120 من أعضاء فرق الكشافة والجوالة فى مراكز شباب العريش وضاحية السلام و6 أكتوبر بالعريش.



وتضمن المهرجان عروضا كشفية على شاطىء البحر ومحاضرات ولقاءات ثقافية متنوعة وأناشيد وطنية ومقطوعات موسيقية وبرامج معبرة عن كل فريق باسم المركز المشارك، وتم في ختامه توزيع الجوائز على المتميزين.