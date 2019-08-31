أندريسكو تتفوق على وزنياكي في الدور الثالث لأمريكا المفتوحة

أظهرت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو أنها تنوي أن تصبح قوة لا يستهان بها في تنس السيدات بعد فوزها 6-4 و6-4 على كارولين وزنياكي المصنفة الأولى على العالم سابقا في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة اليوم.



وتفوقت أندريسكو بفضل أسلوبها الجريء في التنس على منافستها الدنمركية في طقس دافئ باستاد آرثر آش لتبلغ دور الستة عشر في مشاركتها الأولى في أمريكا المفتوحة.



وتلتقي بطلة إنديان ويلز وكأس روجرز البالغ عمرها 19 عاما مع الأمريكية تيلور تاونسند التي هزمت الرومانية سورانا كريستيا.