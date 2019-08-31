بالبيردي ينتقد برشلونة السيء عقب التعادل مع أوساسونا

انتقد إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة فريقه بشدة عقبالتعادل 2-2 خارج الديار أمام أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت وقال إنه لا يمكنه أن يفهم كيفية عدم حسم النتيجة عقب التقدم 2-1.



وخاض برشلونة حامل اللقب المباراة بدون ليونيل ميسي هدافه التاريخي وزميليه في خط الهجوم لويس سواريز وعثمان ديمبلي ووجد نفسه متأخرا في النتيجة مبكرا إثر تسديدة مباشرة من روبرتو توريس.



وتغير الوضع في الشوط الثاني عندما دفع بالبيردي بالشاب أنسو فاتي (16 عاما) الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفا في الدوري ثم أضاف أرتور ميلو الهدف الثاني لكن أوساسونا، الذي كان يسانده جمهور غفير، لم يسمح له بالتفوق عليه.



وواصل أوساسونا، العائد إلى دوري الأضواء بعد عامين من الغياب، الضغط على برشلونة وأدرك التعادل قبل تسع دقائق على النهاية عندما أحرز توريس هدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء بعد لمسة يد من جيرار

بيكي داخل المنطقة.