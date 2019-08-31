"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على حملة "علماء مصر غاضبون"، التي دشنها عدد من أساتذة الجامعات للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الأوضاع الاقتصادية لأساتذة الجامعات سيئة، وأنه يجب إعادة النظر فيها، ولكن نرفض فكرة تسمية الحملة باسم "علماء مصر غاضبون".

وتابع الباز: "أنه ليس كل أساتذة الجامعة في مصر علماء، فكثير منهم مجرد أساتذة يدرسون المناهج بالجامعة، بالإضافة إلى أن فكرة إطلاق حملة وتدشين هاشتاج باسم علماء مصر غاضبون، تأتي في إطار في دعوة لتثوير المجتمع، فضلا عن أن أساتذة الجامعة مثلهم مثل أي فئة أخرى يمكن أن يعبروا عن أوضاعهم في ظل ظروف الدولة".

واستكمل أنه لا ينكر أحد أن مرتبات الجامعات ضعيفة، ويجب إعادة النظر فيها، ولكن الحقيقة أن هذه الحملة يستغلها بعض الأشخاص استغلالا سياسيًا يسيئ لمصر، فمنهم عصام حجي، وهو شخص يتصرف كالأطفال في تعاملاته، ويتصرف مثل "العيل الكيّاد"، وكذلك مثل "حسن نافعة" الذي لم نسمع من قبل أنه عالم، أو أضاف للعلم أي شيء.