أبراج الكويت تتزين بعلم مصر احتفاء بزيارة السيسي (صور)

تزينت أبراج الكويت في العاصمة، مساء اليوم، بالعلم المصري احتفاء بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت وتستمر يومين.



ووصل الرئيس السيسي، إلى الكويت مساء اليوم في زيارة رسمية عقد خلالها مباحثات قمة مع الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.



وكان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.