تسجيل ٤٠٠ ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم تسجيل 400 ألف مواطن من مواطني محافظة بورسعيد منذ إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة سبتمبر المقبل.



وأكد السبكي لـ"الدستور" أن المواطنين أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، في منظومة التأمين الصحي الجديدة ببورسعيد، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت حتى الآن 8 مليار جنيه، وأن المنظومة مستعدة لتوفير كافة الاحتياجات المادية لضمان الاستدامة في تقديم خدمة طبية متميزة.



وأوضح "السبكي" أن فتح ملفات الأسرة والتسجيل فى المنظومة مستمر في ٢٤ وحدة طب أسرة، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل في المنظومة الجديدة داخل محافظة بورسعيد.