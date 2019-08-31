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فن

جلسات عمل مكثفة تجمع صناع "النهاية" ليوسف الشريف

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:43 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
حسين الجندي
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يواصل المخرج ياسر سامي، عمل جلسات مكثفة من أجل وضع الخطوط النهائية والعريضة، الخاصة بمسلسل "النهاية"، الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، والذي يعد عودة له بعد أخر أعماله الدرامية "كفر دلهاب".

وقام المؤلف عمرو سمير عاطف، بالكشف عن صورة من كواليس الإستعدادات النهائية، والتي جمعت بين الجهة المنتجة المتمثلة في شركة سينرجي وهي الصورة التي ظهر فيها المنتج حسام شوقي، إضافة إلى المخرج ياسر سامي، مخرج المسلسل، والمؤلف عمرو سمير عاطف.

وبدأت سينرجى التحضيرات للمسلسل مبكرًا، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك قررت الشركة البدء فى الأستعدادت فور الإنتهاء من كتابة أول 15 حلقة من المسلسل، ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

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