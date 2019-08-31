بالصور.. استقبال حافل للرئيس السيسي في مطار الكويت

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية صورًا لاستقبال الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة رسمية يعقد خلالها مباحثات قمة بين البلدين.



وكان الرئيس السيسي قد وصل - مساء السبت - والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وجرت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولي، بحضور الوفد الرسمي المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.