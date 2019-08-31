الباز: السيسي أتعب كل من يأتي بعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتعب كثيرًا كل من سيأتي بعده لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن كل ما قدمه ويقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الاتحاد الأفريقي، أثناء تولي مصر لرئاسة الاتحاد، يعكس نموذجا فريدا في رئاسة الاتحاد، وأثبت أن مصر قادرة على تولي المسئوليات والمهام الدولية.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد تحالفات اقتصادية مهمة للغاية، بهدف تحقيق النهضة لقارة أفريقيا.