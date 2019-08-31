"كل يوم جمعة" جديد المخرج محمد شاكر

استقر المخرج الكبير محمد شاكر خضير، على تولي مهمة إخراج مسلسل جديد يحمل اسم "كل يوم جمعة"، والعمل من المقرر عرضه خارج سباق رمضان، ويتكتم صناع العمل على كافة تفاصيله لحين تعاقد الجهة المنتجة مع أبطاله وإتمام كافة التفاصيل.



يشار إلى أن أخر أعمال محمد شاكر خضير مسلسل "حتى لا تطفئ الشمس"، الذي قدمه رمضان 2018 وحقق نجاح جماهيري كبير، وكان من بطولة محمد ممدوح وميرفت أمين وريهام عبدالغفور، كما أن أهم أعماله مسلسل "جراند أوتيل" الذي حقق نجاح كبير، وتم تكريمه في مؤتمر الشباب من رئيس الجمهورية.



