الاتحاد السعودي يتأهل إلى دور 16 لكأس العرب على حساب العهد

تأهل الاتحاد السعودي إلى دور الستة عشر، لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله سلبيًا مع مستضيفه العهد اللبناني في إياب دور 32، اليوم السبت.



وصعد الاتحاد للدور التالي بعد فوزه 3- صفر في مباراة الذهاب في جدة، قبل نحو عشرة أيام.



وسيطر التعادل السلبي على مباراة الإياب، التي أقيمت في استاد كميل شمعون في بيروت اليوم، وأدارها الحكم المصري جهاد جريشة.



وبهذه النتيجة، لحق الاتحاد بصحبة نادي الوصل الإماراتي، الذي تأهل أيضا إلى دور الستة عشر على حساب الهلال السوداني أمس الجمعة.