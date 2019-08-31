كلوب يقلل من غضب ماني حيال صلاح

قلل الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، من غضب لاعبه السنغالي ساديو مانيه خلال المباراة ضد بيرنلي السبت (3-صفر) في المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي فسّره معلقون بأنه ضد زميله المصري محمد صلاح.



وبعد خروجه من الملعب قبل نحو خمس دقائق من النهاية تاركا مكانه للسويسري شيردان شاكيري، بدت معالم الغضب على ماني بمقاعد البدلاء، حيث عمل زملاء له على تهدئة خاطره، لاسيما جيمس ميلنر.



ورأى محللون عبر القنوات التلفزيونية ومشجعون عبر مواقع التواصل، أن الدولي السنغالي كان غاضبا من مغالاة صلاح في الاحتفاظ بالكرة في أكثر من هجمة لاسيما في الشوط الثاني، وتفضيله محاولة التسديد بنفسه أو تمرير الكرة الى البرازيلي روبرتو فيرمينو، على رغم من أن ماني كان في موقع أفضل أو متفلتا بشكل أكبر من الرقابة الدفاعية.



ولدى سؤاله عن ماني بعد المباراة، لم يكشف كلوب أسباب رد فعله، لكنه أكد أن الأمر غير مرتبط باستبداله.



وقال المدرب الألماني: "ساديو ماني شخص عاطفي، ونحن كلنا بشر.. حصل أمر بغير الطريقة التي كان يريدها، وهذا الأمر ليس التبديل".



أضاف: "سنقوم بتوضيح الأمور في غرفة الملابس"، مشددا على أن "الجميع سعيد. هو شخص عاطفي. هل سيقوم بالأمر (رد الفعل) بالطريقة ذاتها مرة ثانية؟ على الأرجح لا".



وتابع أن الدولي السنغالي "على ما يرام وكل الأمور جيدة ونحن جميعا نحب بعضنا البعض".