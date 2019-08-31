نانسي عجرم تسجل حلقات الموسم الثالث لـ"ذا فويس كيدز"(فيديو)

بدأت الفنانة نانسي عجرم تسجيل حلقات الموسم الثالث، من برنامج اكتشاف المواهب الشهير، "ذا فويس كيدز"، حيث قامت بنشر صورة عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام"، وهي تستعد للتصوير بصحبة مصفف الشعر الخاص بها.



ويشار إلى أن الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز" من المفترض عرض حلقاته نهاية العام الجاري، وانضم مؤخرا للجنة التحكيمية للبرنامج كل من الفنان محمد حماقي وعاصي الحلاني بصحبة نانسي عجرم، بعد اعتذار تامر حسني وكاظم الساهر، اللذين شاركا معها في الموسمين السابقين.



وكان الموسمين الأول والثاني من البرنامج قد حققوا نجاح جماهيري كبير، على مستوى الوطن العربي.