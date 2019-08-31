كرم جبر يكشف حقيقة إغلاق الصحف الورقية

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن بعض المؤسسات الصحفية الورقية لا تمتلك موارد مالية، مشيرا إلى أن مسألة دمج الصحف ليس بفزاعة، وتطبيق النظام الجديد سيغير إيجابيا لصالح الصحفيين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي "أحمد موسى" المذاع على فضائية "صدى البلد": أنه لن يتم إغلاق الصحف الورقية، موضحا أنه ستتم مساعدة المؤسسات الصحفية في البحث عن محتوى متميز.





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600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" alt=""> </div> <div class="txt-cont"> <h2> فتح تحقيق في مخالفات إدارة التموين ببيلا </h2> </div> </a> </div> </div> <div class="list-wrap"> <div class="item-li"> <a href="http://www.zeat-sokar.com/%d8%aa%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a/%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae/" target="_blank"> <div class="img-cont"> <img src="http://www.zeat-sokar.com/wp-content/uploads/2019/08/87810-جولة-وكيل-صحة-الشرقية-بمركز-طب-الأسرة-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="http://www.zeat-sokar.com/wp-content/uploads/2019/08/87810-جولة-وكيل-صحة-الشرقية-بمركز-طب-الأسرة-3-300x225.jpg 300w, http://www.zeat-sokar.com/wp-content/uploads/2019/08/87810-جولة-وكيل-صحة-الشرقية-بمركز-طب-الأسرة-3-768x576.jpg 768w, 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jQuery(document).ready(function ($) { function breaking() { try { // marqueee $('.mrq-cont').simplemarquee({ speed: 80, direction: 'right', handleResize: true, cycles: 5, space: 0, delayBetweenCycles: 1000, }); } catch (exp) { } setTimeout(function () { $('.breaking').addClass('animated'); }, 1500); $('.closebreak').click(function () { event.preventDefault(); $('.breaking').fadeOut(400); $('.breaking').remove(); $('body').css('padding-bottom', 0); }); if ($('.breaking').length > 0) $('body').css('padding-bottom', 42); $(window).on("resize", function () { if ($(window).width() <= 768) { $('body').css('padding-bottom', 0); $('#breakNews').remove(this); } }); } breaking(); if (window.Sys != null && window.Sys != undefined) Sys.Application.add_init(appl_init); initfb(); if (window._sel) $('.' + _sel).addClass('active'); // browser window scroll (in pixels) after which the "back to top" link is shown var offset = 300, //browser window scroll (in pixels) after which the "back to top" link opacity is reduced offset_opacity = 1200, //duration of the top scrolling animation (in ms) scroll_top_duration = 700, //grab the "back to top" link $back_to_top = $('.cd-top'); //hide or show the "back to top" link $(window).scroll(function () { ($(this).scrollTop() > offset) ? $back_to_top.addClass('cd-is-visible') : $back_to_top.removeClass('cd-is-visible cd-fade-out'); if ($(this).scrollTop() > offset_opacity) { $back_to_top.addClass('cd-fade-out'); } }); //smooth scroll to top $back_to_top.on('click', function (event) { event.preventDefault(); $('body,html').animate({ scrollTop: 0, }, scroll_top_duration ); }); }); $(document).ready(function() { "use strict"; $(".navbar-collapse").css({ maxHeight: $(window).height() - $(".navbar-header").height() + "px" }); }); </script> <script type="text/javascript" src="/themes/new/js/init.js?r=1.7"></script> <script> // try { //$(document).ready(function () { // $('.adplace,.adv300').each(function (i, o) { // var cc = $(o).children().length; try { // if (cc <= 0) { // $(o).css({ display: 'none' }); // } else { // var ta = $(o).find('a'); // if (ta.attr('href').indexOf('&ifr=1') > -1) { // ta.find('img').attr('alt', ''); ta.addClass('iframe'); // ta.fancybox({ autoDimensions: false, width: 750, height: 500 }); // } // } // } catch (e) { } // }); //}); // } catch (){ } </script> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1400731293397217"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> </body> </html>