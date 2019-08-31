كرم جبر يكشف حقيقة إغلاق الصحف الورقية
السبت 31/أغسطس/2019 - 09:36 م
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن بعض المؤسسات الصحفية الورقية لا تمتلك موارد مالية، مشيرا إلى أن مسألة دمج الصحف ليس بفزاعة، وتطبيق النظام الجديد سيغير إيجابيا لصالح الصحفيين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي "أحمد موسى" المذاع على فضائية "صدى البلد": أنه لن يتم إغلاق الصحف الورقية، موضحا أنه ستتم مساعدة المؤسسات الصحفية في البحث عن محتوى متميز.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي "أحمد موسى" المذاع على فضائية "صدى البلد": أنه لن يتم إغلاق الصحف الورقية، موضحا أنه ستتم مساعدة المؤسسات الصحفية في البحث عن محتوى متميز.