تركيب 6 وحدات علاج عن بعد جديدة بقرى الوادي الجديد

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إنه تم الانتهاء من تركيب 6 وحدات علاج عن بعد جديدة بعدد من الوحدات الصحية بالقرى النائية ذات الكثافة السكانية؛ وهي المنيرة وبولاق بمركز الخارجة - الجديدة وغرب الموهوب بالداخلة، المكس بباريس، أبو هريرة بالفرافرة.



وأكد الزملوط، في بيان صادر اليوم السبت، أن هذه المنظومة تأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات للكشف والتشخيص من خلال الأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الكبرى والجامعية بالتخصصات الطبية المختلفة من خلال الربط مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة ونقل الخبرات.



جدير بالذكر أنه تم تركيب 5 أجهزة علاج عن بعد كمرحلة أولى بمستشفيات الخارجة والداخلة العام وباريس والفرافرة وبلاط المركزي، ليصل بذلك عدد الأجهزة التي تم تركيبها إلى 11 جهازًا على مستوى المحافظة.