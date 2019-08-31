إقبال كبير على مهرجان القلعة قبيل حفل دينا الوديدي (صور)

شهد مسرح المحكي بقلعة محمد علي إقبالًا كبيرًا، من الجماهير للاستمتاع بحفل المطرب محمد حسن والفنانة دينا الوديدي، ومنى بوركهارد، وأروكسترا لاس أنكانتا دوراس، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة للموسيقي والغناء.



وأشعل المطرب محمد حسن حفله الغنائي، على مسرح محكي القلعة، ضمن فعاليات اليوم الرابع عشر، من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، بعدد من الأغاني التراثية القديمة للفنان عبدالحليم حافظ، وأحمد عدوية.



ويحضر الحفل وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، برفقة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن يلي حفل المطرب محمد حسن، حفل منى بوركهارد، وتتضمن مجموعة من الرقصات الإسبانية الشهيرة، إلى جانب باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية، التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.



فيما تختم دينا الوديدي فعاليات المهرجان اليوم بنوع مميز من الغناء، يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها: "الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، ويا جنوبي".