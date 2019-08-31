فنزويلا: إحباط مؤامرة إرهابية لتفجير وحدتين للشرطة وقصر العدالة بكاراكاس
السبت 31/أغسطس/2019 - 09:32 م
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفنزويلية اليوم السبت إحباط "مؤامرة إرهابية" لتفجير وحدتين لقوات الشرطة الخاصة وقصر العدالة في كاراكاس.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح - في تصريحات متلفزة - أن بلاده لديها أدلة على وجود معسكرات تدريب لقوات شبه عسكرية داخل كولومبيا تتآمر - على حد قوله - من أجل تنفيذ اعتداءات لتقويض نظام حكم الرئيس مادورو.
وعرض المتحدث - عبر شاشات التليفزيون الفنزويلي - مجموعة من الصور لـ 3 معسكرات تدريب تقع على طول الحدود الكولومبية مع فنزويلا، متهما الرئيس الكولومبي إيفان دوك بعدم اتخاذ أي إجراء من أجل وقوف أنشطة تلك المعسكرات المناهضة لبلاده.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح - في تصريحات متلفزة - أن بلاده لديها أدلة على وجود معسكرات تدريب لقوات شبه عسكرية داخل كولومبيا تتآمر - على حد قوله - من أجل تنفيذ اعتداءات لتقويض نظام حكم الرئيس مادورو.
وعرض المتحدث - عبر شاشات التليفزيون الفنزويلي - مجموعة من الصور لـ 3 معسكرات تدريب تقع على طول الحدود الكولومبية مع فنزويلا، متهما الرئيس الكولومبي إيفان دوك بعدم اتخاذ أي إجراء من أجل وقوف أنشطة تلك المعسكرات المناهضة لبلاده.