الباز يدعو المشاركين في "30 يونيو" لتسجيل تجربتهم لحماية تاريخ الثورة من التزوير

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، كل المشاركين في ثورة 30 يونيو لكتابة تجربتهم لحماية تاريخ الثورة من التزوير من قبل الإخوان واتباعهم.

وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الإخوان وأتباعهم يحاولون تزوير تاريخ ثورة 30 يونيو بنشر الأكاذيب عنها، موضحًا أنه لا يمكن أن نترك ثورة 30 يونيو يحدث معها مثلما حدث مع ثورة 1952، حيث تولت الجماعة كتابة تاريخ الثورة، وجمال عبد الناصر، فقامت بتشويهه.