شاهد.. أسباب استقالة حسينة أوشان من قناة "الجزيرة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، استقالت من قناة الجزيرة، بعدما اكتشفت إعداد القناة مخطط لمهاجمة الجيش الجزائري.



وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن جريدة البيان الإماراتية، كشفت في تقرير لها، أن العامل في قناة الجزيرة، إما أن يكون مواكبًا لقناعات الجزيرة وقطر ويحارب حربهم، أو يكون في خارج القناة، ولهذا خرجت "حسينة".



وعقب الباز: "فكرة الإعلام المستقل والمحايد والموضوعي أوهام".



وأشار الباز، إلى أنه من شهر أبريل الماضي بدأت المضايقات على حسينة أوشان، لأنها كتبت على "تويتر" مرتين، "ما أن تبدأ في التحليل وتناصر قضية عادلة وتفوح من منطقك رائحة توجهك وميولك السياسية أو الولاءات المقبوضة الأجر مسبقًا، حتى تفقد مصداقيتك وتفقد القضية التي تناصر التعاطف نحوها"، وهو ما يعد "تلقيح" على إعلامي الجزيرة.



وأوضح تقرير البيان الإماراتية، أن استقالة أوشان جاءت بعد ارتفاع نبرة الجزيرة المعادية للجيش الجزائري، واصطفافها إلى جانب قوى التطرف، رغم انهيار مشروع الإخوان.



لاحظت أوشان وجود مخطط داخل القناة للتآمر ضد الجيش الجزائري، وذلك بالإعداد لإصدار تأشيرات لاستقبال عدد من المناوئين للمؤسسات العسكرية الجزائرية من داخل الجزائر وخارجها، وتنظيم اجتماعات في الدوحة لتنفيذ ما وصفه المراقبون بحملة شرسة لتشويه صورة الجيش الجزائرية، وقيادته ممثلة في رئيس الأركان الفريق أحمد قائد صالح.

