اتحاد جدة السعودي يتأهل لدور الـ16 لكأس الملك محمد السادس

تأهل فريق اتحاد جدة السعودي إلى دورالـ16 من كأس الملك محمد السادس لكرة القدم للأندية الأبطال بتعادله سلبيًا مع العهد اللبناني في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت في إياب دور الـ 32 من البطولة.



وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 لصالح الاتحاد في مدينة الملك عبدالله في جدة، ليتأهل بهذا التعادل إلى دور الـ16.

