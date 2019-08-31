حبس عاطلين 4 أيام تخصصا في سرقة الدراجات البخارية بالمرج

أمرت نيابة، شرق القاهرة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وذلك لتكوينهم تشكيل عصابي، فيما بينهم، حيث تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية وبيعها مرة أخرى، في منطقة المرج.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، عدة بلاغات من الأهالي، تفيد بسرقة الدراجات البخارية من منطقة المرج، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين: "أشرف.أ"، و"وليد.ع"، عاطلين عن العمل، ونجحت في ضبطهما لاحقا.



بسؤال المتهمين عن الواقعة، وما أسفر عنه الضبط، أقرا بالأمر، واعترفا بارتكاب وقائع السرقة؛ بغرض الكسب المادي، وبأن إجمالي العدادات التي سرقاها 30 دراجة بخارية في منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.