استشهاد فلسطيني خلال مشاركته بمسیرة العودة وكسر الحصار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطینیة الیوم السبت استشهاد شاب فلسطیني متأثرا بجراح أصیب بھا على الحدود الشرقیة لقطاع غزة خلال مشاركته بمسیرة العودة وكسر الحصار.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة إن "الشاب بدر الدین نبیل 25 عاما استشھد في مستشفى غزة الأوروبي، متأثرا بجراحه التي أصیب بھا جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائیلي الرصاص الحي أمس الجمعة شرق خانیونس جنوب القطاع".



وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة إصابة 75 فلسطینیا بینھم 42 شخصا بالرصاص الحي خلال مشاركتھم في المسیرات الشعبیة على طول الحدود الشرقیة لقطاع غزة في الجمعة الـ72 لمسیرات العودة وكسر الحصار التي حملت شعار جمعة الوفاء للشھداء، موضحة أن بین الإصابات 18 طفلا وامرأتان.