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سياسي

بدءًا من الغد.."الأعلى للإعلام" يحذر الفضائيات من مخالفة الضوابط

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:16 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
الحسين عبيد و محمد جعفر
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خاطب المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، جميع القنوات الفضائية، للالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بكافة البرامج، وأكواد التغطية الإعلامية، والتي أعلن عنها المجلس في 11 يونيو الماضي.

وتتدرج العقوبات بدءًا من لفت النظر، مرورًا بغرامات مالية تصل لـ250 ألف جنيه، وقد تصل إلى الحجب بشكل مؤقت أو بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن أبرز هذه الضوابط، إلزام الإعلامي عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته، كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده.

ووفقًا لهذه الضوابط، تلتزم الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أية معلومات، إلا بعد التأكد من دقتها، وأن تراعي التزام الإعلامي؛ بعدم إخفاء أي جزء منها أو تشويهها، وألا يبني تقاريره على معلومات منقولة من وسيلة إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتأكد من صحة المعلومات بنفسه، وأن يسندها للجهات الصادرة عنها، وألا يتناول المعلومات الشخصية أو الأسرية، إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بالمحتوى الإعلامي، وتسري الخصوصية على كافة المعلومات الشخصية، بما فيها أجهزة الكمبيوتر والتليفونات.

وكما تلتزم الوسيلة الإعلامية بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، واحترام الرأي الآخر، وأن تراعي الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط والحكومة، وتلتزم بعدم تقديم أي محتوى يضر بالمصالح العامة للمجتمع أو مؤسساته أو يسيء للمعتقدات الدينية للمصريين، أو يحرض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو يضر بنسيج الوطن أو يسبب الإحباط أو الذعر للمشاهدين.

وتلتزم الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس فيما يخص التغطيات الإعلامية للقضايا العربية – العربية وقواعد التغطية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، وتغطية الأحداث الرياضية وعند عرض الأعمال الدرامية، كما تلتزم بتناول قضايا المرأة بالاحترام الكافي وعدم تعميم الاتهامات، كما تلتزم عند تناول قضايا الطفل بعدم الاستعانة بشهاداتهم أو نشر صورهم إلا بعد موافقة أولياء الأمور وألا يتضمن المحتوى الإعلامي ما من شأنه إصابتهم بالإحباط أو القلق أو الأضرار الصحية، كما يتضمن المحتوى تحفيزهم على التفكير والابتكار وحب المجتمع وقيمه.

إضافة إلى ضوابط البرامج الإعلامية على مختلف أنواعها، ومن بينها ألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة، ولا تزيد الفواصل الإعلانية على 3 فواصل، بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق.

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