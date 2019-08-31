إدوارد يستأنف تصوير"حواديت الشانزليزيه" في بيت الأمة..غدًا

يستأنف الفنان إدوارد غدا الأحد تصوير أحداث مسلسله الجديد "حواديت الشانزليزيه" داخل الديكور الخاص به وهو ديكور بيت الأمة.



وقال إدوارد في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن يواصل وأبطال العمل التصوير دون توقف خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن المخرج مرقس عادل فرض حالة الطوارئ في لوكيشن التصوير، للانتهاء من العمل خلال شهر أكتوبر لعرضه خارج الموسم الرمضاني.



وأضاف إدوارد أن المسلسل يتكون من 45 حلقة، ويدور بين 4 سنوات من عام 1949 إلى 1952، وهو عبارة عن قصص منفصلة تسير بالتوازي بجانب بعضها البعض، كل قصة تظهر جمال مصر في هذه الفترة، بل والتأصيل لها، لافتا إلى أن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق.



المسلسل تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذوالفقار، وبطولة إياد نصار، وداليا مصطفى، ويشارك فيه كل من "إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عزالعرب".

