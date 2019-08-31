كرم جبر: تدعيم الرقمنة لا يعني إنهاء دور الصحافة الورقية

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة تسير نحو الرقمنة في كل مؤسساتها، مشيرا إلى أن أول مجال سيتأثر بالرقمنة هو الإعلام.



وأضاف "جبر" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي "أحمد موسى"، تعليقا على بيان تحويل الصحف الورقية إلى رقمية: "أن تدعيم الرقمنة لا يعني إنهاء دور الصحافة الورقية بل تدعيمها"، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها.



وأكد أنه سيكون هناك نظام تدريب للصحفيين على نظام الرقمنة الجديد.



