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"مسيلمة الكذاب".. لماذا يحاول بهي الدين حسن تشويه ثورة 30 يونيو؟

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:10 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المدعو بهي الدين حسن، بسبب ادعائته وأكاذيبه حول ثورة 30 يونيو.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن بهي الدين حسن، والذي يزعم أنه أحد أنصار حقوق الإنسان في مصر، رغم أنه خرج من مصر وألقى بنفسه في أحضان الإخوان وتركيا، نقل عن صحيفة" نيوركر" الأمريكية، ما نشرته عن ثورة 30 يونيو بأن السعودية والإمارات اتفقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك، لمنح مصر 20 مليون دولار، مقابل عزل محمد مرسي.

واستكمل أنك إذا حاولت البحث عن توصيف لما يقوله بهي الدين حسن، فإنك في النهاية ستجد نفسك أمام مسيلمة الكذاب.

وأوضح الباز، أن محمد مرسي كان يمارس صلاحياته كرئيس للجمهورية بشكل كامل حتى 22 نوفمبر2012، ولم يعترض أحد طريقه، ولكن بدأت الأوضاع تتغير بعد أحداث الاتحادية، والإعلان الدستوري، وبدأ الشعب يتحرك ضده وضد جماعته لعزله.

واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يطالب المعزول محمد مرسي، بتنفيذ مطالب الشعب، حتى 2 يوليو 2013، ولكنه لم يستجب.    

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