حراس مرمى الأهلي يكرمون مدربهم طارق سليمان

أقام شريف إكرامى كابتن الأهلى ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق - حراس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي - حفل تكريم لطارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق بعدما تعذر الاستعانة به ضمن الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تم التعاقد مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الجديد ومعه جهازه المعاون الذي يضم مدرب حراس مرمى.



ووجه الحراس الشكر والتحية لطارق سليمان بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال الفترة الأخيرة ظهر خلالها الحراس بشكل متميز وفي مقدمتهم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، متمنين له التوفيق في المرحلة المقبلة.



من جانبه، توجه طارق سليمان بالشكر لحراس الأهلي، مطالبًا إياهم ببذل أقصى جهد في الدفاع عن عرين الفريق وإسعاد جماهيره الغفيرة.