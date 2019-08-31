ليون يتراجع وراء باريس سان جيرمان المتصدر بتعادله مع بوردو

تراجع أولمبيك ليون بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 بملعبه مع بوردو اليوم السبت.

وبعد هزيمته 1-صفر أمام مونبلييه في مباراته السابقة، تقدم ليون في الشوط الأول عن طريق مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم.

لكن مهمة أصحاب الأرض أصبحت أكثر صعوبة عندما طُرد تياجو منديس لحصوله على الإنذار الثاني، وهي ثاني بطاقة حمراء للاعبي ليون في مباراتين.

ولم يستطع ليون، الذي يملك سبع نقاط من أربع مباريات، الصمود بعشرة لاعبين وعادل جيمي برايان النتيجة في الدقيقة 67، وأهدر الفريق الزائر بعد ذلك العديد من الفرص لانتزاع الفوز.

