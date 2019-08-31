الجمال: زيارة السيسي للكويت بلورة للسياسة الحكيمة

قال سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى عضو مجلس النواب المصرى، إن زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت العربية الشقيقة بلورة للسياسة الحكيمة والدبلوماسية المتميزة التى تنتهجها مصر بسياساتها الخارجية فى دوائرها الثلاث الدولية والقارية والعربية فمن قمة السبع فى فرنسا إلى قمة تيكاد الأفريقية اليابانية إلى قمة مصرية كويتية.



وأضاف الجمال أنه لطالما كانت العلاقات المصرية الكوتية نموذج فى عمق الروابط والأواصر بين البلدين والشعبين، ولطالما كانت مصر الداعم القوى للكويت والحضن الدافئ للأشقاء، وفى الكويت فإن الكويت وعلى مر التاريخ وقفت وتقف بجانب مصر وقيادتها وشعبها سياسيا واقتصاديا وتنمويا وأمنيا، مضيفا أنه إذا كانت مصر هى منارة الثقافة والفن والعلوم للمنطقة بأسرها فإن الكويت ومنذ عشرات السنين هى منارة الثقافة والحرية والفن لمنطقة الخليج وما حولها وبالنظر لما يربط الزعيمين السيسى والصباح من أواصر وصداقة وأتفاق فى الروئ والأهداف وبما يتطلب إستمرار التشاور والتنسيق فى مختلف القضايا والهموم التى تشغل الوطن العربى على أمتداده فضلا عن تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين تجاريا واستثماريا وثقافيا.