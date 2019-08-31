تحذيرات من اختراق بيانات الوزارات العراقية

قال مركز الإعلام الرقمي العراقي، السبت، إن أغلب المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية غير آمنة ومن الممكن اختراقها بسهولة.



وأشار المركز في تغريدة على "تويتر"، إلى إمكانية اعتراض البيانات التي يجري تداولها عبر هذه المواقع.



ونقلت "السومرية نيوز"، عن بيان للمركز، أن "فريق المركز قام بعمل فحص لجميع مواقع هذه الوزارات والمؤسسات، فوجد أن أغلبها لا يزال حتى الآن يستخدم بروتوكول نقل البيانات http الذي أصبح غير آمن، ولا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال في تداول البيانات".



وأوضح المركز أن "من أبجديات حماية المواقع في الوقت الحالي، استخدام بروتوكول نقل البيانات الأمن https، وأشارت شركة "جوجل" منذ أكثر من عام إلى أنها ستلجأ لإظهار إشعار (غير آمن) على المواقع التي لا تستخدم بروتوكول https، وتنصح جوجل مستخدمي هذه المواقع بعدم استخدام أي معلومات سرية لأنها ستكون عرضة للاختراق".



وبين المركز أن "بروتوكول تشفير البيانات يُعد أحد أهم العناصر الرئيسية في عالم الويب الحديث، والذي يعمل على توفير مصادقة وتشفير البيانات بين المستعرض والسيرفرات الخاصة بالمواقع، كما أن تطبيقه في الوقت الحالي بات أسهل من أي وقت مضى".



وأكد أن "مركز الإعلام الرقمي يمتلك قائمة بمواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية غير المؤمّنة حاليا إلا أنه لن يكشف عن هذه المواقع من أجل منح فرصة للوزارات والمؤسسات لتأمينها، وسيمنحها شهرا اعتبارا من تاريخ نشر البيان لكي تراجع نفسها قبل أن ينشر قائمة باسماء هذه المواقع".