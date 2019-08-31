السد يقسو على الشحانية في دوري نجوم قطر

لقن فريق السد مضيفه الشحانية درسا قاسيا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 7- 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من دوري نجوم قطر لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الأهلي على السيلية 3 -1

وتقمص بغداد بونجاح دور البطولة للسد وسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق الثامنة و17 و28 و71، فيما سجل كل من بوعلام خوخي وعبدالكريم الحاج وحسن الهديوس الأهداف الثلاثة المتبقية في الدقائق 23 و34 والأخيرة من الشوط الأول على الترتيب.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للشحانية علي فريدون في الدقيقة 75 ورفع السد رصيده إلى ست نقاط، واعتلى قمة الترتيب، فيما يظل فريق الشحانية بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكان السد استهل مبارياته في الدوري بالفوز على الوكرة 4 -1، فيما خسر الشحانية من الغرافة صفر -3 وفي المباراة الثانية، اكتسح الأهلي ضيفه السيلية 3 - صفر.

وسجل أهداف الأهلي آبيل هيرنانديز (هدفين) في الدقيقتين 40 و71 وعبدالله عبدالسلام الأحرق في الدقيقة 66.

وحصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز السادس وتوقف رصيد السيلية عند نقطة واحدة فقط في المركز العاشر.

وخسر الأهلي من العربي في الجولة الأولى بنتيجة 1- 3، فيما تعادل السيلية مع الخور 1-1.