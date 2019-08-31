ميريهان حسين تتعرض للخيانة من مراد مكرم

تواصل الفنانة ميريهان حسين تصوير أحداث شخصيتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الذي تقدم فيه بطولة قصة "اكدب عليا شوية" التي تتكون من 5 حلقات، وتدور أحداث قصتها حول الخيانة الزوجية حيث تقدم دور زوجة تتعرض للخيانة من زوجها الذي يقدم شخصيته الفنان مراد مكرم بالرغم من ثقته الشديدة فيه.



حكاية "اكدب عليا شوية" يشارك فى بطولتها بجانب ميريهان حسين ومراد مكرم، كل من مؤمن نور وأمير شاهين والمغربية طاهرة واللبنانية صبا الرفاعى، ومن المقررأن يتم الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الحكاية خلال الأسبوع المقبل.

