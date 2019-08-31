"البنتاجون": إدلب ما زالت ملاذًا آمنًا للإرهابيين

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قيام قوات أمريكية بضربة جوية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا ضد منشأة تابعة لتنظيم القاعدة.



وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سو غوش، إن الضربة استهدفت كبار قياديي القاعدة في المحافظة.



بدوره، قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية الكولونيل إيرل براون، إن الضربة التي شنها سلاح الجو استهدفت قادة القاعدة المسئولين عن الهجمات التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والأبرياء المدنيين.



وأضاف أن شمال غرب سوريا ما زال ملاذًا آمنًا للإرهابيين حيث يقوم قادة القاعدة في جزيرة العرب بتنسيق الأنشطة الإرهابية بنشاط في جميع أنحاء المنطقة.



وأكد مواصلة الحرب ضد التنظيم مع حلفائنا وشركائنا ومواصلة استهداف المتطرفين لمنعهم من استخدام سوريا كملاذ آمن.



وتسببت ضربات صاروخية استهدفت، السبت، اجتماعًا لقياديين من مجموعات متشددة قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، في مقتل 40 منهم على الأقل، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.