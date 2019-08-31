خالد الجندي: "الفراعنة" أرقى وأنضف ناس في البشرية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصحابة لم يهتموا بالتاريخ، إلى أن كانت رسائل الدواوين تأتي إلى عمر بن الخطاب، فلا يعرف متى كتبت، لذا عقد مجلس استشاري، واقترح علي بن أبي طالب، التأريخ من عام الهجرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن علم التاريخ غير معروف عند العرب، وهذا سبب أن تاريخ الرسول غير معروف بالتحديد.



من ناحية أخرى، قال الجندي، إن التاريخ الفرعوني فخر مصر، وفخر الحضارة العالمية، والفرعنة ليست مسبة.



وأردف: "المشكلة كانت في فرعون واحد، لكن من آل فرعون كان فيه أتقياء، مثل زوجته، أرقى وأنضف ناس في البشرية كانوا الفراعنة، وكانوا أكثر ناس إيمانًا، والتاريخ الفرعوني يثير الفخر والإعجاب، وهو تاريخ نحسد عليه".



وتساءل: "أبو لهب كان من العرب، فهل نشتم العرب لأنه كان منهم؟ السامري لم يكن سبة في قوم موسى، وكذلك الفرعنة ليست سبة".

