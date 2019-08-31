الباز: الهجرة النبوية الشريفة أكبر عملية مخابراتية في التاريخ

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، العالم الإسلامي، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، موضحًا أن الهجرة النبوية الشريفة حدث إسلامي عظيم على مستوى التاريخ الإنساني وليس العالم الإسلامي فقط.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الهجرة النبوية الشريفة يمكن اعتبارها واحدة من أكبر العمليات المخابراتية في التاريخ، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه فكر سياسي وأمني ومخابراتي، وتم تنفيذ خطة في الهجرة النبوية الشريفة لعدم لحاق المشركين بالنبي، فهو قائد من الطراز الأول.

وتابع أن الهجرة النبوية الشريفة هي حدث عالمي كبير، وليس حدث إسلامي فقط.