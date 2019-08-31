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بالفيديو.. تعرف على تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:16 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور أحمد عاطف من وحدة الموارد البشرية بمكتب مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، إن اليابان متقدمة في موضوع الجودة لذلك تم الاستعانة بمنظمة الجايكا لتحسين جودة المستشفيات في مصر.

وأضاف "عاطف" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC": "تم الاستعانة بالمنظمة في تطوير المنظومة الصحية في بور سعيد والتي ستنطلق غدا".

وتابع: بدأنا 102 عملية في بورسعيد منهم 42 عملية تجميل في مستشفيات الرمد، 31 عملية قسطرة للقلب للأطفال، بالإضافة إلى عمليات تفتيت حصوات الكلى، مشيرا إلى أن جميع هذه العمليات مستحدثة في مستشفيات بورسعيد.

وأوضح أن الخطة هي افتتاح 35 وحدة صحية وتم افتتاح 24 وحدة بالفعل واعتماد 13 وحدة منهم، مشيرا إلى أن المواطن المصري في بور سعيد سيشعر بالفرق في تقديم الخدمة الصحية.

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