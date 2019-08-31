بوردو يتعادل مع ليون فى الدوري الفرنسى

تعادل فريق بوردو مع مضيفه ليون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب جروباما ستايديوم، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".



افتتح ليون التسجيل عن طريق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 31، ولعب ليون منقوصًا بلاعب منذ الدقيقة 62 بعد طرد لاعب الوسط البرازيلي تياجو مينديز، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وفي الدقيقة 67 نجح فريق بوردو من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب جيمي برياند.



وبهذا التعادل رفع ليون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، وبوردو إلى 5 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا.

