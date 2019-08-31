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رياضة

مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 273 ميدالية

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:06 م
جريدة الدستور
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انتهت فعاليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب بتصدر مصر برصيد 273 ميدالية متنوعة، وحطمت بعثة مصر جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.

ونجحت مصر في عام 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق عدد 273 ميدالية بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.

وكان أعلى رقم مسجل للميداليات في دورة الألعاب الإفريقية 2015 التي أقيمت في الكونغو والتي حملت مصر لقبها بالحصول على عدد ميداليات 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية.

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