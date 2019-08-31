سوكاري يغيب عن الصفاقسي ستة أشهر

خضع اللاعب النيجيري للنادي الصفاقسي كينجسلي سوكاري إلى عملية جراحية، اليوم السبت، ستبعده عن الملاعب لفترة لن تقل عن ستة أشهر.



وأفادت تقارير إعلامية اليوم أن لاعب الوسط سوكاري خضع إلى عملية جراحية على الرباط الصليبي في الركبة بسبب إصابة قديمة.



ويشارك الصفاقسي في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) التي يحمل الرقم القياسي في عدد القابها (أربعة القاب) مناصفة مع مواطنه النجم الساحلي.