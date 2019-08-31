آمنة نصير: شهر المحرم حُرم فيه قتل الحيوان أو اقتلاع النبات

هنأت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد 1441، داعية جميع المصريين، بهجر كل ما يتصادم مع القيم العظيمة التي جاء النبي محمد سيد الخلق ليتممها.



وأضافت نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن شهر المحرم من الأشهر الحرم الثلاثة التي يحرم فيها القتل لأي شيء حي، أو حتى اقتلاع الزرع، أو اغتيال أحد حتى لو قاتل أبيك.



وأردفت: "تحريم قتل حتى النبات والحيوان وكل ما تنتجه الأرض، وذلك له معنى كبير، وبعد علمي".



ولفتت إلى أنه جرى افتتاح جامع عمرو بن العاص داخل مصر في شهر المحرم، وحدثت فيه هجرة المؤاخاة.



