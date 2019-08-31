الإعصار دوريان يكتسب قوة ويتحول إلى الفئة الرابعة

رفع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تصنيف الإعصار "دوريان" إلى الفئة الرابعة - خطير للغاية-.



وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أن الإعصار تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 240 كيلومترا في الساعة.



وأوضحت نشرة المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة على بعد 670 كيلومترا من شرق فلوريدا.



وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن مقاطعتي بريفارد ومارتن في ولاية فلوريدا أمرت بتنفيذ عمليات إجلاء إجبارية للسكان.



ونقلت الوكالة عن تود كرافورد، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز "ويزر كو" في أندوفر بولاية ماساتشوستس قوله إن هناك فرصة بنسبة 80% لعدم وصول الإعصار إلى فلوريدا، مقابل نسبة احتمال 50% أن تنجو الولايات المتحدة من ضربة مباشرة للإعصار بشكل كامل.