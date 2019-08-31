المنتخب الوطني للتنس الأرضي يحقق فضية دورة الألعاب الإفريقية

حقق المنتخب الوطني للتنس الأرضي "رجال" المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق لدورة الالعاب الإفريقية المقامة في المغرب.



وجاء تحقيق الميدالية الفضية بعد ان خسر المنتخب اليوم من نظيره المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.



ومثل منتخب الرجال اللاعبون محمد صفوت وكريم مأمون وشريف صبرى وأكرم السلالى ويدربهم المدير الفني مصطفى نعيم.

