كاتب صحفي: نجيب محفوظ لم يرفض لقاء أي أحد حتى أعدائه

قال ماهر حسن، كاتب صحفي، إنه أجرى أربعة حوارات مع نجيب محفوظ وآخر حوار كان قبل وفاته بتسعة أشهر.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، عندما أجريت آخر حواراتي مع نجيب محفوظ كان لديه 94 عاما، مشيرا إلى أنه أجرى الحوار من منطلق مسألة زيارة عبد المنعم أبو الفتوح الإخواني لنجيب محفوظ.



وأوضح أن نجيب محفوظ لم يكن يرفض لقاء أي أحد حتى أعداؤه، وكان لديه قناعة أن الإخوان لو وصلوا إلى السلطة سيفشلون، مشيرا إلى أن فكرة الحكم الديني لن تنجح مع مصر.

