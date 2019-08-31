12 لاعبا في القائمة الأولية لطنطا استعدادا للدوري

أعلن نادي طنطا القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم، التي يخوض بها منافسات الدوري الممتاز موسم 2019-2020.



وضمت القائمة 12 لاعبا من الحرس القديم وهم إسلام طارق لحراسة المرمي وأحمد فوزي ومحمد الشاذلي ومحمد مسعود وسليمان عبد ربه ومحمد العشري ومحمد حسام وباسم عبد العزيز ومصطفى امين وحسام غالي وأحمد قطاوي وميدو جمال.