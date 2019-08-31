تحطم طائرة هليكوبتر في النرويج.. ومقتل أربعة أشخاص

قالت هيئة الإنقاذ بالنرويج، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، كما فًقد شخص وأصيب آخر؛ إثر

تحطم طائرة هليكوبتر مدنية، في شمال النرويج اليوم السبت.



وذكرت هيئة الإنقاذ أن الطائرة كانت تقل خمسة ركاب بالإضافة إلى الطيار وتابعة لشركة هيلترانس النرويجية وتحطمت شمال غرب ألتا في نحو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، دون تحديد سبب تحطم الطائرة.