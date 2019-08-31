غدا.. الزمالك يلتقي الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء غد الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية بمنافسات نصف نهائي كأس مصر موسم 2018-2019.



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة سيديرها طاقم تحكيم من أذربيجان يتكون من: اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعا.



وبالنظر إلى تاريخ مواجهة الفريقين، فإن الزمالك والاتحاد السكندري تقابلا في 25 مواجهة سابقة بكأس مصر، وفاز الزمالك في 16 مباراة والاتحاد في 6 وتعادل الفريقين 3 مرات (منهم مرتين لم يكن تم تطبيق نظام ركلات الترجيح وتم إعادة المواجهتين، ومرة ثالثة حسمها الزمالك بركلات الترجيح).



وتمكن الزمالك من تسجيل 42 هدفًا في حين أحرز لاعبو الاتحاد 18 هدفا.



وسبق وأن التقى الفريقان في نصف نهائي كأس مصر في 6 مرات سابقة، نجح الزمالك في حسمهم جميعا لمصلحته مما يرجح كفته في مباراة الغد.



وأعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق للمواجهة وضمت فى حراسة المرمي: محمد عواد – محمد أبو جبل، وفي الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة– محمود حمدي الونش، وفي خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبد الرازق شيكابالا – يوسف اوباما – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم – امام عاشور، وفي الهجوم مصطفي محمد – عمر السعيد.



ويغيب عن الزمالك كل من: أحمد سيد زيزو للإيقاف.. ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية ومحمد عبد السلام وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد صبحي لأسباب فنية.



بينما أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي سافرت إلى الاسماعيلية للدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة الزمالك وهم في حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلى، عمرو خليل، وفي الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب، مروان النجار، السيد سالم، صبري رحيل، محمود شعبان، وفي خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل "مانجا"، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، أحمد راشد، وفي الهجوم: إيمانويل بناهيني، إيمانويل أوكوي، خالد قمر.



وتأكد غياب محمد ناجي جدو مهاجم فريق الاتحاد السكندري، عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين بسبب إصابته في العضلة الخلفية، ويجهز طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، اللاعب إيمانويل بناهيني للمشاركة بدلا منه.

