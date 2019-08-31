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مصر

التنسيق مع الري لسرعة عودة المياه بعدد من شوارع الجيزة

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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أكدت محافظة الجيزة أنها تنسق مع وزارة الموارد المائية والري للإسراع بعودة انتظام المياه بعدد من الشوارع بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم السبت - أنه فور تلقيها شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود انقطاعات في مياه الشرب بمحل نطاقهم، قامت على الفور بفحص تلك الشكاوى لحل مشكلات المواطنين حيث تبين أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بأعمال تطهير بجوار مأخذ المياه للشركات بمحطتى الوراق وجزيرة الدهب ما أدى إلى انقطاع المياه بعدد من الشوارع بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية.

وأشارت إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من أعمال التطهير وإعادة التشغيل للمحطات بكامل كفاءتها لعودة انتظام المياه في المناطق المتأثرة.

وأوضحت المحافظة أنه تم الدفع بعربات مياة للمناطق المتأثرة، وستوفر شركة مياه الشرب سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك بالمناطق المتأثرة بالانقطاع إضافة إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين بشأن مياه الشرب على الخط الساخن لشركة المياه وهو 125، وأيضا الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة الجيزة وهو 114.

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