فاتي أصغر لاعب يهز الشباك مع برشلونة في الدوري الإسباني

أصبح مهاجم برشلونة أنسو فاتي البالغ من العمر 16 عاما أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا للنادي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن أحرز هدفا جعل النتيجة 1-1 أمام أوساسونا اليوم.



وحول اللاعب الشاب، الذي ظهر لأول مرة مع برشلونة الأسبوع الماضي في الفوز 5-2 على ريال بيتيس، كرة كارلس بيريز العرضية برأسه في الشباك في الدقيقة 51 بعد أن شارك كبديل مع بداية الشوط

الثاني في وقت كان فيه الفريق القطالوني متأخرا 1-صفر أمام أوساسونا الوافد الجديد.



وحل فاتي، الذي سيكمل 17 عاما في 31 أكتوبر تشرين الأول، محل بويان كركيتش ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك لبرشلونة في الدوري وهو ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد فابريس أولينجا وإيكر مونياين.